Covid | ultime news Il monitoraggio Iss | Rt Italia sale a 0 91 | su anche l' incidenza LIVE

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nell'ultima settimana l'Rt è salito da 0,66 a 0,91, tornando quindi a sfiorare l'1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. Cresce il peso della variante Delta. Quasi 2500 nuovi contagiati.all'1,3% l'indice RT. E sono alcune centinaia i ragazzini bloccati in quarantena nelle località estere di vacanza. 300 studenti sono bloccati a Dubai, il 70% di loro è positivo al. Hanno tra i 15 e i 18 anni. Ma ci sono casi analoghiin Grecia e a Malta

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.455 i positivi al test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero dell… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: sono 2.153 i positivi nelle ultime 24 ore, 23 le vittime #ANSA - istsupsan : #covid ?? I casi segnalati nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento - ?? per la presenza di s… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Covid, nelle ultime 24 ore 2.455 nuovi casi su 190.922 tamponi e 9 decessi #covid - nerditudine : @windsurf1959 @demian_online @dino_andreani @Jim_Guinea @mosbocco @ManekiStra Forse intendeva che se fai accedere c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

... i vaccinidi Pfizer e Moderna possono causare danni al cuore. Si sarebbe assistito a un collegamento tra i vaccini a mRNA e la miocardite, i casi di miocardite sarebbero aumentati nelle...... la cassa integrazione che permette di ottenere un bonus fino a 800 euro? Scopriamo le... a causa della particolare situazione di emergenza portata dal- 19. Per poter richiedere l'esonero ...La pandemia ha fatto da argine al traffico planetario di sostanze stupefacenti ma le organizzazioni criminali hanno saputo resistere sul mercato clandestino. Lo certifica la Direzione centrale per i s ...MASSA CARRARA. Nella provincia del record dei decessi, in Toscana, a causa del Covid, la scure degli effetti economici dell’emergenza sanitaria si abbatte con forza. E non si tratta più di una sensazi ...