Covid, Rt in Italia sale nell'ultima settimana a 0,91. Su anche l'incidenza dei casi (Di venerdì 16 luglio 2021) In crescita l’indice Rt in Italia, salito nell’ultima settimana da 0,66 a 0,91, e tornato quindi a sfiorare l?1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. È quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, riunita questa mattina. In deciso aumento anche l’incidenza settimanale, salita da 11 casi per centomila abitanti a 19 per centomila. Due settimane fa, il punto più basso della discesa, era a 9 per centomila. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) In crescita l’indice Rt in, salitoda 0,66 a 0,91, e tornato quindi a sfiorare l?1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. È quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggiole, riunita questa mattina. In deciso aumentol’le, salita da 11per centomila abitanti a 19 per centomila. Due settimane fa, il punto più basso della discesa, era a 9 per centomila.

Advertising

ladyonorato : Un medico di famiglia rifiuta di visitare una bambina e la caccia dall’ambulatorio perché non vaccinata contro il C… - ItalyMFA : ???? #COVID19 | Raccomandazioni aggiornate per gli spostamenti dall'Italia all'estero e dall'estero verso l'Italia… - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - soloioloso : Sono 153 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite. Gl… - attilascuola : RT @gzibordi: il paese al mondo che ha il record di (quasi) zero Covid è la Tanzania, 21 decessi su 61 milioni di abitanti, l'Italia 125mi… -