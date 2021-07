Covid Roma, salgono a 73 i contagiati a Monteverde: erano tutti al pub per la partita Italia-Belgio (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Italia ha vinto contro l’Inghilterra, una delle pagine più belle della storia del calcio è stata scritta, ma gli effetti degli Europei, delle esultanze ‘sfrenate’ e degli assembramenti ‘fotografati’ da Nord a Sud, iniziano a farsi sentire. E nella Capitale, così come nel Lazio, si sa bene perché i contagi sono in aumento rispetto alle scorse settimane: solo ieri, in 24 ore, si sono registrati 353 nuovi casi, con un incremento di 145 positivi. Positivi che, secondo l’assessore Alessio D’Amato, sono destinati a salire per via della variante Delta, quella mutazione ormai prevalente in quasi tutte le Asl del territorio. Leggi anche: Lazio rischia zona gialla, l’allarme di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) L’ha vinto contro l’Inghilterra, una delle pagine più belle della storia del calcio è stata scritta, ma gli effetti degli Europei, delle esultanze ‘sfrenate’ e degli assembramenti ‘fotografati’ da Nord a Sud, iniziano a farsi sentire. E nella Capitale, così come nel Lazio, si sa bene perché i contagi sono in aumento rispetto alle scorse settimane: solo ieri, in 24 ore, si sono registrati 353 nuovi casi, con un incremento di 145 positivi. Positivi che, secondo l’assessore Alessio D’Amato, sono destinati a salire per via della variante Delta, quella mutazione ormai prevalente in quasi tutte le Asl del territorio. Leggi anche: Lazio rischia zona gialla, l’allarme di ...

