Covid Roma, cluster in pub di Monteverde: 91 contagi (Di venerdì 16 luglio 2021) Salgono a 91 i contagi da Covid confermati legati al cluster in un pub di Monteverde-Casaletto durante la partita Italia-Belgio, di questi 13 sono casi secondari ossia registrati tra amici e famigliari degli avventori o dipendenti del locale. Come si apprende dalla Asl Roma 3, l'età dei contagiati va dai 14 ai 60 anni, con una media di 21 anni. Si tratta di 75 maschi e 16 femmine. Sedici, invece, i casi confermati per il cluster in un locale di Ostia. Altri 15 casi registrati sono invece legati a tre diversi cluster: sei per un campus di pallavolo in ...

petergomezblog : Covid, recuperare l’olfatto e il gusto? Ecco come funziona lo “sniff test” messo a punto all’ospedale San Giovanni… - fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - Agenzia_Ansa : Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monte… - fiore_1926 : RT @SkyTG24: Covid Roma, focolaio dopo partita Italia-Belgio: 91 contagiati - susanna769 : RT @MMmarco0: Sono 91 le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma alla partita della nazionale. Questo di… -