Covid, quali sono le regioni che rischiano la zona gialla dal 26 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Covid, la variante Delta fa peggiorare la situazione ed alcune regioni vanno in allerta per il timore di uscire dalla zona bianca Antonio Masiello/Getty Images)Come ogni venerdì al vaglio i numeri della settimana: indice Rt, incidenza, numeri posti letto occupati in ospedale. La situazione Covid in Italia, regione per regione, e i numeri non sono confortanti. È chiaro che c'è una netto, ma per fortuna lento, aumento della diffusione Covid. La campagna vaccinale va avanti e ciò permette non solo di evitare una crescita enorme dei contagi ma anche di tenere bassi i numeri ...

