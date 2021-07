Covid oggi Valle d’Aosta, 5 contagi e nessun morto: bollettino 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 luglio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino sanitario. Non si registrano altri morti. Il otale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia nella regione sale così a 11.708. I guariti complessivi sono 11.213 mentre i casi testati sono 68.786. I positivi attuali sono, invece, 22 tutti in isolamento domiciliare. nessuno risulta ricoverato in ospedale. I decessi di persone risultate positive al Covid 19 in Valle d’Aosta da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 5 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimosanitario. Non si registrano altri morti. Il otale complessivo delle personeate dal virus da inizio epidemia nella regione sale così a 11.708. I guariti complessivi sono 11.213 mentre i casi testati sono 68.786. I positivi attuali sono, invece, 22 tutti in isolamento domiciliare.o risulta ricoverato in ospedale. I decessi di persone risultate positive al19 inda ...

