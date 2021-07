Covid oggi Puglia, 46 contagi: bollettino 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 46 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 16 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 6.156 test. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime dall’inizio dell’epidemia rimangono 6.658. I pazienti ricoverati per Covid sono 74. Gli attuali positivi sono 1.641 (-10), mentre i dimessi/guariti, secondo i dati della Protezione Civile, sono 245.746 (+56). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 46 ida coronavirus in, 162021, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 6.156 test. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime dall’inizio dell’epidemia rimangono 6.658. I pazienti ricoverati persono 74. Gli attuali positivi sono 1.641 (-10), mentre i dimessi/guariti, secondo i dati della Protezione Civile, sono 245.746 (+56). L'articolo proviene da Italia Sera.

