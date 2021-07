Covid oggi Lazio, 443 contagi. A Roma 297 casi (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 443 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. I casi delle ultime 24 ore sono stati individuati “su quasi 9mila tamponi (+21) e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test”. Rispetto a ieri si registrano +90 casi e +1 decesso (+1), “i ricoverati sono 105 (stabile), le terapie intensive sono 25 (stabile)i guariti sono 186. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%. I casi a Roma città sono a quota ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 443 i nuovida coronavirus16 luglio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Idelle ultime 24 ore sono stati individuati “su quasi 9mila tamponi (+21) e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test”. Rispetto a ieri si registrano +90e +1 decesso (+1), “i ricoverati sono 105 (stabile), le terapie intensive sono 25 (stabile)i guariti sono 186. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%. Icittà sono a quota ...

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - GiovanniToti : Se non vi vaccinate contro il Covid risaliranno i contagi, gli accessi in ospedale e ci richiuderanno in casa. La v… - Agenzia_Ansa : Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monte… - GufoItaliano : RT @Smartitina: Grande mia nonna che ieri ha detto a mia madre che 'devo uscire di più' e 'vedere più gente' così 'mi faccio gli anticorpi'… - forli24ore : Covid-19. Oggi 9 nuovi casi in provincia di Forlì-Cesena -