Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 16 luglio 2021, con i dati della Protezione Civile e regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti -dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Puglia, dalla Sardegna alla Sicilia-, e i numeri sui vaccini. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli mentre si accende il dibattito sull'ipotesi del green pass obbligatorio nel Paese, in allerta per la variante Delta. I dati delle regioni: Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Ildi, venerdì 162021, con i dati dellae regione per regione. Le news su, ricoveri e morti -dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Puglia, dalla Sardegna alla Sicilia-, e i numeri sui vaccini. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli mentre si accende il dibattito sull'ipotesi del green pass obbligatorio nel Paese, in allerta per la variante Delta. I dati delle: Sono 5 i nuovida coronavirus ...

Advertising

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - GiovanniToti : Se non vi vaccinate contro il Covid risaliranno i contagi, gli accessi in ospedale e ci richiuderanno in casa. La v… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: l'Rt sale a 0,91 e aumenta l'incidenza settimanale - SoniaLaVera : RT @fdragoni: La libertà è un valore NON negoziabile. Il tempo darà ragione a chi oggi la difende ad ogni costo. Il COVID si può curare… - infoitsalute : 37.692 le persone vaccinate contro il Covid oggi in Piemonte -