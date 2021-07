Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 16 luglio 2021, con i dati della Protezione Civile e regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti - dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildi, venerdì 162021, con i dati dellae regione per regione. Le news su, ricoveri e morti - dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla ...

Advertising

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - GiovanniToti : Se non vi vaccinate contro il Covid risaliranno i contagi, gli accessi in ospedale e ci richiuderanno in casa. La v… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: l'Rt sale a 0,91 e aumenta l'incidenza settimanale - Darkover75 : @mariobianchi18 @crlggg Gli idioti novax non capiscono che se oggi non siamo in lockdown, se le attività hanno ria… - EquityDiamond : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 888 CONTAGI; 13 DECESSI!!! SUPERATI I 127.700 (127.788) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TAMP… -