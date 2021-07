Covid oggi: i contagi del 16 luglio in Italia. Bollettino Coronavirus delle regioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Crescono ancora l'indice di contagio Rt nazionale e l'incidenza dei casi Covid , mentre si attende il nuovo Bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia . I numeri ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Crescono ancora l'indice dio Rt nazionale e l'incidenza dei casi, mentre si attende il nuovodel ministero della Salute sull'andamento delin. I numeri ...

