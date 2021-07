Covid oggi Emilia Romagna, 200 contagi: bollettino 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 200 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 16 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1%. Dei nuovi contagiati, 46 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 52 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 90 sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 200 ida coronavirus in, 162021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1%. Dei nuoviati, 46 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 52 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 90 sono stati ...

