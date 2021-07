Covid oggi Emilia Romagna, 200 contagi: bollettino 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 200 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 16 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Dei nuovi contagiati, 46 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 52 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 90 sono stati individuati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 200 ida coronavirus in, 162021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Dei nuoviati, 46 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 52 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 90 sono stati individuati ...

