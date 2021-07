Covid oggi Campania, 204 contagi: bollettino 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 204 i contagi da coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 16 luglio 2021. I nuovi casi sono stati rilevati dall’analisi di 7.325 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania viene riportato un nuovo decesso avvenuto nelle ultime 48 ore, e 3 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 171 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 204 ida coronavirus insecondo i dati deldi, 162021. I nuovi casi sono stati rilevati dall’analisi di 7.325 tamponi molecolari. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regioneviene riportato un nuovo decesso avvenuto nelle ultime 48 ore, e 3 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Insono 12 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 171 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia ...

Advertising

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - GiovanniToti : Se non vi vaccinate contro il Covid risaliranno i contagi, gli accessi in ospedale e ci richiuderanno in casa. La v… - Agenzia_Ansa : Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monte… - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Covid, terapie intensive in aumento: è la prima volta che accade da inizio maggio. I DATI - Ossmeteobargone : RT @radioaldebaran: Covid, contagi in risalita: oggi sono 54 - #COVID19 #Cronaca #Liguria #Sanità - -