Covid, news. Vaccino, superate le 60 milioni di somministrazioni in Italia. LIVE (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 60.196.129 le dosi inoculate negli Italiani e adesso il 48,12% della popolazione over 12 risulta immunizzata con doppia dose (25.988.014 persone). Nell'ultima settimana in Italia l'Rt è salito da 0,66 a 0,91, tornando quindi a sfiorare l'1, come non succedeva dallo scorso marzo. Cresce peso della variante Delta. Centinaia di ragazzi Italiani bloccati in quarantena nelle località estere di vacanza, tra cui Dubai, Grecia e Malta Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 60.196.129 le dosi inoculate neglini e adesso il 48,12% della popolazione over 12 risulta immunizzata con doppia dose (25.988.014 persone). Nell'ultima settimana inl'Rt è salito da 0,66 a 0,91, tornando quindi a sfiorare l'1, come non succedeva dallo scorso marzo. Cresce peso della variante Delta. Centinaia di ragazzini bloccati in quarantena nelle località estere di vacanza, tra cui Dubai, Grecia e Malta

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 ?? - Rinaldi_euro : Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo… - LaStampa : Treviso, l’appello di un no vax prima di finire in Rianimazione per Covid: “Non vaccinatemi” - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Iss “Casi in aumento soprattutto tra i giovani” - - CorriereCitta : Covid, Iss “Casi in aumento soprattutto tra i giovani” -