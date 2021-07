Covid | news di oggi Speranza | per cambio colore regioni peseranno di più i ricoveri LIVE

(Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo il ministro della Salute, le restrizioni saranno maggiormente legate alle ospedalizzazioni. Il 48,12% della popolazione over 12 risulta immunizzata con doppia dose. Nell'ultima settimana in Italia l'Rt è salito da 0,66 a 0,91, tornando quindi a sfiorare l'1, cresce peso della variante Delta. Nel bollettino 2.898 casi e 11 morti. Centinaia di ragazzi italiani in quarantena nelle località estere di vacanza, tra cui Dubai, Grecia e Malta

La variante Delta del- 19, i giovani italiani bloccati all'estero, i 2,5 milioni di over60 sfuggiti alla vaccinazione e gli operatori sanitari e insegnati NI vax (cioè indecisi) sono gli ..., lo spot choc del governo australiano scatena critiche ma il premier non le accetta 'Un caso così grave non lo vedevamo da settimane'. Secondo la ricostruzione l'uomo non ha fatto altro che ...PALERMO, 16 luglio – Gela è il quarto Comune siciliano che diventa “zona rossa”. Lo dispone un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. Il provvedimento si è reso necessa ...ROMA, 16 LUG - I residenti in Gran Bretagna che arriveranno in Inghilterra dalla Francia dopo l'allentamento delle restrizioni sul coronavirus del 19 luglio, dovranno comunque restare in quarantena pe ...