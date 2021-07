Advertising

TV7Benevento : Covid: Morani, 'Salvini dica se si vaccinerà, basta giochetti'... - StefanoIntorre : @LegaSalvini e lascialo legato #quarantanovemilionidieuro #novax - globalistIT : Cos'altro deve accadere? #Morani #PD #Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Morani

SardiniaPost

Voi avete capito cosa farebbero per combattere la pandemia? Io si: un disastro come Bolsonaro e Trump!" Lo scrive su Facebook, che poi chiede: "Ma Salvini si è vaccinato o no?"...momento a parlare sono state 'fonti del Nazareno' e qualche singola personalità come Alessia... Leggi Anche Vaccini, le nuove indicazioni sulle reazioni avverse dell'Ema: 'Janssen ...Il Tribunale di Siracusa – Settore Lavoro e Previdenza ha accolto il ricorso e per l’effetto ha confermato il provvedimento reso “inaudita altera parte” a gennaio, cono il quale era stato ordinato all ...L’Italia potrebbe quindi seguire la Francia, costringendo le persone a sottoporsi all’inoculazione per accedere alle attività e addirittura prevedendo un trattamento sanitario obbligatorio. Donatella ...