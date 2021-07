Covid | Lombardia | da oggi vaccini per turisti che soggiornano almeno 15 giorni

(Di venerdì 16 luglio 2021) Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Da, 16 luglio, inè attiva la 'Reciprocità vaccinale interregionale', ovvero la somministrazione dei richiami anti-19 aidi tutte le fasce d'età. Ne dà informazione una nota della Direzione generale Welfare della Regione. "In base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l'emergenzada venerdì 16 luglio, iche trascorrono un periodo di vacanza di15ine che hanno già effettuato la prima dose in un'altra Regione, possono ...

Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 16 luglio 2021, con i dati della Protezione Civile e regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti - dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Puglia, dalla ...