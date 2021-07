Covid Italia, “Rt verso 1.24 la prossima settimana” (Di venerdì 16 luglio 2021) Nell’Italia alle prese con il coronavirus e la variante Delta, “l’Rt aumentato, cioè proiettato avanti di una settimana”, segnala un valore di “1.24, con un intervallo 1.21-1.27”. Lo ha riferito il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia. Attualmente in Italia l’indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. Questo quanto emerso dal monitoraggio. In crescita la circolazione della variante Delta, si sottolinea nella bozza del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Nell’alle prese con il coronavirus e la variante Delta, “l’Rt aumentato, cioè proiettato avanti di una”, segnala un valore di “1.24, con un intervallo 1.21-1.27”. Lo ha riferito il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionaledella Cabina di regia. Attualmente inl’indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsaquando si attestava a 0.66. Questo quanto emerso dal monitoraggio. In crescita la circolazione della variante Delta, si sottolinea nella bozza del ...

