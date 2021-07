Covid, ISS-Ministero della Salute: sale l’incidenza dei contagi, in Sardegna, Sicilia e Veneto la più alta (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Secondo i dati contenuti nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute, Sicilia, Sardegna e Veneto sono le tre Regioni con l’incidenza più alta di contagi da Covid-19 nel periodo di riferimento relativo alla settimana 9-15 luglio aggiornato al 15 luglio. Le tre Regioni sono seguite da Campania e Lazio che hanno un’incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24. Toscana, Sicilia e Liguria hanno riportato invece i dati più elevati ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Secondo i dati contenuti nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale ISS-sono le tre Regioni conpiùdida-19 nel periodo di riferimento relativo alla settimana 9-15 luglio aggiornato al 15 luglio. Le tre Regioni sono seguite da Campania e Lazio che hanno un’incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24. Toscana,e Liguria hanno riportato invece i dati più elevati ...

