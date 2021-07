Covid | Iss | impennata dell' Rt nazionale a 0 | 91 e risale l' incidenza

(Di venerdì 16 luglio 2021)'indice Rte in rialzo anche l', rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100mila abitanti (11 casi su 100mila 7 giorni fa). Sono questi i dati ...

16 lug 09:10: impennata dell'Rt nazionale a 0,91 e risale l'incidenza Impennata dell'indice Rt nazionale e in rialzo anche l'incidenza, rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 ...300 studenti sono bloccati a Dubai, il 70% di loro è positivo al. Hanno tra i 15 e i 18 anni. Ma ci sono casi analoghi anche in Grecia e a MaltaI dati dell’Istituto sanitario certificano che la variante Delta si va consolidando: l’incidenza dei casi settimanali ogni 100 mila abitanti passa da 11 a 19 ...Pubblicati i dati del Pre-report settimanale Ministero Salute-ISS. Nella settimana 5-11 luglio in Piemonte l’occupazione delle terapie intensive scende sotto l’1% dall’inizio della seconda ondata dell ...