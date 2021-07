Covid in Liguria | l’indice Rt di nuovo sopra a 1 Media nazionale a 0 | 91 Iss | “In Italia la situazione torna a peggiorare”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Costa: “Tifosi in presenza negli stadi ma con una percentuale inferiore al 100%”. Il governatore ligure Toti: “Ottima risposta alla seconda Open Night, vaccinate 2 mila persone”

Advertising

CMezzanego : RT @RegLiguria: PROSEGUE FINO ALLE 23 L'OPEN NIGHT NEGLI HUB VACCINALI DELLA LIGURIA ?? Vacciniamoci! Un gesto semplice ma fondamentale per… - StaserasolounTG : RT @GenovaQuotidian: Covid, la Liguria è una delle 6 regioni italiane che sfondano Rt 1 - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Covid, la Liguria è una delle 6 regioni italiane che sfondano Rt 1 Il nostro dato, secondo la bozza di monitoraggio set… - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: E in Liguria? Porto, traghetti, aeroporto... Covid, la Sicilia si blinda: tampone obbligatorio per chi arriva da Malta,… - Miti_Vigliero : Covid, la Liguria è una delle 6 regioni italiane che sfondano Rt 1 Il nostro dato, secondo la bozza di monitoraggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Toscana, Sicilia eriportano invece i dati più elevati relativamente all'occupazione delle ... IL REPORT ALTEMS E' in rialzo il numero di nuovi casi da- 19 in Italia e sussiste il rischio ......di occupazione delle terapie intensive arriva appena al 2% e il numero di ricoverati causa- ... Sopra l'1 anche Campania(1,12),(1,12), Provincia di Bolzano (1,18), Sardegna (1,12) e ...Anelli, presidente Fnomceo, all'Adnkronos Salute: 'La novità dell'ultimo periodo sono i ricorsi contro l'obbligo' ...PESCARA – Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 e 54 anni, emersi dall’analisi di 2.613 tamponi molecolari e 2.311 test antigenici: il tasso ...