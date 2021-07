COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 522 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 7 persone: – 1, residente nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo; – 2, residenti nel comune di Parolise; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di Serino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. COVID-19, il bollettino aggiornato sui contagi in Campania L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 522 tamponi effettuati sono risultate positive al7 persone: – 1, residente nel comune di; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo; – 2, residenti nel comune di Parolise; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di Serino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.-19, ilaggiornato sui contagi in Campania L'articolo proviene da Anteprima24.it.

