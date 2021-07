Covid e scuola, il governo al lavoro per il rientro a settembre in presenza (Di venerdì 16 luglio 2021) No alla Dad dopo i risultati delle prove Invalsi 2021: il report preoccupa il Ministero dell’Istruzione, che spinge per il rientro in aula in presenza a fine estate. Il ministro Bianchi: “Fondamentale vaccinare i ragazzi”. Anche il sottosegretario Sasso chiude alla possibilità di tornare alla didattica a distanza: “Improponibile un altro anno di isolamento”. Torna il tema dell’obbligo di vaccinazione del personale scolastico. Ricciardi: “Chi non fa il vaccino non stia a contatto con i ragazzi” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 luglio 2021) No alla Dad dopo i risultati delle prove Invalsi 2021: il report preoccupa il Ministero dell’Istruzione, che spinge per ilin aula ina fine estate. Il ministro Bianchi: “Fondamentale vaccinare i ragazzi”. Anche il sottosegretario Sasso chiude alla possibilità di tornare alla didattica a distanza: “Improponibile un altro anno di isolamento”. Torna il tema dell’obbligo di vaccinazione del personale scolastico. Ricciardi: “Chi non fa il vaccino non stia a contatto con i ragazzi”

