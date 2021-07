Covid, De Luca annuncia: “In Campania immunità entro ottobre” (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come ogni venerdì, ha parlato in diretta social della situazione Covid nella Regione. Tante le novità sul fronte vaccini e l’annuncio sull’immunità in Campania entro ottobre. “Dobbiamo avere prudenza ma anche serenità – dichiara De Luca – . Vedo crescere in connessione con il diffondersi della variante Delta, un clima pesante nel nostro Paese. È sbagliato. Dobbiamo essere consapevoli ma non cadere nell’angoscia. entro il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della RegioneVincenzo De, come ogni venerdì, ha parlato in diretta social della situazionenella Regione. Tante le novità sul fronte vaccini e l’annuncio sull’in. “Dobbiamo avere prudenza ma anche serenità – dichiara De– . Vedo crescere in connessione con il diffondersi della variante Delta, un clima pesante nel nostro Paese. È sbagliato. Dobbiamo essere consapevoli ma non cadere nell’angoscia.il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di ...

Advertising

errera_luca : RT @IlZebraapois: Sky tg24.Covid,Israele:'record di casi Delta,855 postivi in un giorno'.Ma non erano tutti vaccinati e l'esempio più fulgi… - SkyTG24 : Covid, De Luca: “In Campania immunità di gregge entro ottobre” - anteprima24 : ** #Covid, De Luca annuncia: 'In Campania immunità entro ottobre' ** - Ora_Notizie : 'Mi auguro che non ci siano nuove zone gialle, che si ragioni sulla quantità di ricoveri e non sui numeri del conta… - mattinodinapoli : Covid in Campania, le stime di De Luca: «L'immunità raggiunta entro ottobre» -