Covid, cresce l'indice Rt in Italia: 19 Regioni a rischio moderato (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoImpennata dell'Rt e in rialzo anche l'incidenza, rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri contro 11 casi su 100mila 7 giorni fa). Sono questi – secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei contagi ora all'esame della cabina di regia e che saranno presentati oggi. Sono 19 le Regioni e Province Autonome (PA) classificate a rischio moderato e due (PA Trento e Valle D'Aosta) a rischio basso questa settimana. Solo due settimane fa tutte le ...

