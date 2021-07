Covid, chiude a Napoli l’hub vaccinale dell’Eav: somministrate oltre 10 mila dosi ai lavoratori dei trasporti (Di venerdì 16 luglio 2021) chiude il centro vaccinale realizzato nella stazione di Porta Nolana dall’Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, e destinato ai lavoratori delle aziende del trasporto pubblico campano. l’hub era stato inaugurato lo scorso 3 maggio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Eav Umberto De Gregorio e il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. Nel corso delle attività, terminate ieri, sono state somministrate oltre 10 mila dosi di vaccino a dipendenti delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021)il centrorealizzato nella stazione di Porta Nolana dall’Eav, holding deidella Regione Campania, e destinato aidelle aziende del trasporto pubblico campano.era stato inaugurato lo scorso 3 maggio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Eav Umberto De Gregorio e il direttore generale della Asl1 Centro Ciro Verdoliva. Nel corso delle attività, terminate ieri, sono state10di vaccino a dipendenti delle ...

