Covid | a Cuba 6 460 contagi e 65 morti in un giorno

Nelle ultime 24 ore a Cuba si sono registrati 6.460 nuovi contagi da coronavirus e 65 morti. Complessivamente dall'inizio della pandemia si sono registrati 269.546 casi e 1.791 decessi. La provincia occidentale di Matanzas, che rimane l'epicentro della pandemia sull'isola, ha registrato nell'ultimo giorno 1.888 nuovi contagi, seguita da L'Avana con 763 e Ciego de Avila con 620. Nel frattempo, Cuba sta portando una campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19, con l'obiettivo di immunizzare circa l'80% della popolazione entro la fine di agosto.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cuba Cuba: 6.460 nuovi casi Covid - 19, +65 morti in ultime 24 ore L'Avana, 16 lug. - Nelle ultime 24 ore a Cuba si sono registrati 6.460 nuovi casi positivi al Covid - 19 e 65 decessi. Complessivamente dall'inizio della pandemia si sono registrati 269.546 casi e 1.791 decessi. La provincia occidentale di ...

I cubani sono scesi in piazza e potrebbero restarci "Cuba - prosegue il magazine - è stata colpita duramente dal Covid - 19 e dal crollo verticale del turismo , dal quale dipende pesantemente. La carenza di valuta straniera con la quale pagare le ...

Covid Cuba oggi, contagi aumentano e nuovo record morti Adnkronos Cuba contro gli Usa: ‘Tentano di distruggerci’ "Il comunismo è fallito e Cuba è uno Stato fallito", ha attaccato Joe Biden ... Biden ha anche annunciato l'invio di una quantità importante di vaccini per combattere la diffusione del Covid che sta ...

Cuba: 6.460 nuovi casi Covid-19, +65 morti in ultime 24 ore L'Avana, 16 lug. (Adnkronos/Xin) - Nelle ultime 24 ore a Cuba si sono registrati 6.460 nuovi casi positivi al Covid-19 e 65 decessi. Complessivamente dall'inizio della pandemia si sono registrati ...

