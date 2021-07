Covid, 300 studenti italiani bloccati a Dubai (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 300 gli studenti italiani, vincitori di una vacanza studio organizzata dall’INPS, bloccati a Dubai: quasi 200 quelli risultati positivi al Covid (Getty Images)Un gruppo di 15 studenti italiani è bloccato in Grecia dopo che una ragazza ha mostrato i sintomi del Covid. Tutti sono stati sottoposti ai tamponi e in 5 sono risultati positivi. La comitiva di 18enni veneziani era sull’isola di Ios per festeggiare la maturità. Quando la compagna si è sentita male, si sono tutti messi in autoisolamento e hanno avvertito le rispettive famiglie denunciando il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 300 gli, vincitori di una vacanza studio organizzata dall’INPS,: quasi 200 quelli risultati positivi al(Getty Images)Un gruppo di 15è bloccato in Grecia dopo che una ragazza ha mostrato i sintomi del. Tutti sono stati sottoposti ai tamponi e in 5 sono risultati positivi. La comitiva di 18enni veneziani era sull’isola di Ios per festeggiare la maturità. Quando la compagna si è sentita male, si sono tutti messi in autoisolamento e hanno avvertito le rispettive famiglie denunciando il ...

