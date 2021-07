Covid 19 | l’obiettivo di De Luca | “Immunità di gregge entro metà ottobre” VIDEO

Leggi su 2anews

(Di venerdì 16 luglio 2021)19 in Campania: il governatore Vincenzo Deribadisce di “4 milioni 600mila cittadini immunizzatila prima decade di”. E annuncia un piano di vaccinazione per gli studenti in vista del prossimo anno scolastico. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De, fissa i vari passaggi per