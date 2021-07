Covid-19, il bollettino aggiornato sui contagi in Campania (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto ?La Regione Campania ha reso noto il bollettino sui contagi da Covid-19 aggiornato alla giornata di oggi, venerdì 16 luglio 2021. Di seguito il report dettagliato: Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 204 Tamponi molecolari del giorno: 7.325 Tamponi antigenici del giorno: 5.482 Deceduti: 1 (*) * Nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656Posti letto di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto ?La Regioneha reso noto ilsuida-19alla giornata di oggi, venerdì 16 luglio 2021. Di seguito il report dettagliato: Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 204 Tamponi molecolari del giorno: 7.325 Tamponi antigenici del giorno: 5.482 Deceduti: 1 (*) * Nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656Posti letto di ...

