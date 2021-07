Così Sala coccola gli antagonisti: 28 edifici "okkupati" (Di venerdì 16 luglio 2021) 5 edifici su 28 occupati dai centri sociali a Milano sono di proprietà del Comune: la Lega denuncia l'immobilismo di Palazzo Marino Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) 5su 28 occupati dai centri sociali a Milano sono di proprietà del Comune: la Lega denuncia l'immobilismo di Palazzo Marino

Ultime Notizie dalla rete : Così Sala Torna alla luce a Roma un cippo dell'epoca di Claudio ... il cippo (193cmx74,5cmx54cm) lo si può ora ammirare nella Sala Paladino del Museo dell'Ara Pacis, dove si trova il calco della statua dell'imperatore Claudio, assicurando così la conservazione e ...

Elezioni a Milano, il centrodestra presenta Bernardo e attacca Sala: sindaco del Salotto e della Galleria "Sala è stato il sindaco del Salotto e della Galleria, ma Milano è anche i quartieri di periferia che sono stati dimenticati in questi anni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini , a margine della ...

Bergomi e Caressa verso il divorzio? «Ci siamo lasciati senza dirci nulla» ilmattino.it