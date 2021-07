Così l’Italia sale a bordo del New Space (con gli Usa). Parla Vittori (Di venerdì 16 luglio 2021) l’Italia sale a bordo del New Space, sfruttando il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e soprattutto la sua eccellenza manifatturiera nel segmento dei moduli pressurizzati. È Così che il generale e astronauta Roberto Vittori commenta a Formiche.net il contratto da 110 milioni che l’azienda texana Axiom Space ha assegnato ieri a Thales Alenia Space. La joint venture realizzerà a Torino due moduli pressurizzati per la futura stazione spaziale commerciale, destinata a sostituire l’attuale Iss. Generale, il cosiddetto New Space è ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 luglio 2021)del New, sfruttando il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e soprattutto la sua eccellenza manifatturiera nel segmento dei moduli pressurizzati. Èche il generale e astronauta Robertocommenta a Formiche.net il contratto da 110 milioni che l’azienda texana Axiomha assegnato ieri a Thales Alenia. La joint venture realizzerà a Torino due moduli pressurizzati per la futura stazione spaziale commerciale, destinata a sostituire l’attuale Iss. Generale, il cosiddetto Newè ...

