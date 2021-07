Coronavirus, venerdì 16 luglio: sono 443 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 9mila tamponi e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 443 nuovi casi positivi, 2 decessi e 186 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 297. Nella Asl Roma 1: 109 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl Roma 2: 121 nuovi casi e si tratta di casi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Oggi nel, su quasi 9mila tamponi e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 443casi positivi, 2 decessi e 186 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma icasi297. Nella Asl Roma 1: 109casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl Roma 2: 121casi e si tratta di casi ...

