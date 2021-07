Coronavirus, Speranza: “Per cambi di colore e misure nelle Regioni peserà di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli indicatori” (Di venerdì 16 luglio 2021) “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che neidiconseguentidi contenimento pesi di più ildialtri”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

