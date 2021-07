Coronavirus, salgono i casi a Latina e Provincia: il bollettino delle Asl (Di venerdì 16 luglio 2021) Continuano a salire i casi a Latina e nella Provincia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 47 nuovi positivi, con 63 guariti e un paziente ricoverato. Leggi anche: Roma e il Lazio a rischio zona gialla da agosto 2021, D’Amato: ‘Rivedere i parametri’ Asl Latina: il bollettino Coronavirus del 16 luglio Sono 47 i nuovi casi registrati dalla Asl di Latina, così ripartiti: 12 ad Aprilia, 1 a Cisterna di Latina, 4 a Fondi, 11 a Formia, 3 a Gaeta, 1 a Latina, 1 a Lenola, 4 a Minturno, 2 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Continuano a salire ie nella. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 47 nuovi positivi, con 63 guariti e un paziente ricoverato. Leggi anche: Roma e il Lazio a rischio zona gialla da agosto 2021, D’Amato: ‘Rivedere i parametri’ Asl: ildel 16 luglio Sono 47 i nuoviregistrati dalla Asl di, così ripartiti: 12 ad Aprilia, 1 a Cisterna di, 4 a Fondi, 11 a Formia, 3 a Gaeta, 1 a, 1 a Lenola, 4 a Minturno, 2 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e ...

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus, salgono i casi a Latina e Provincia: il bollettino delle Asl - ilbassanese : Coronavirus, salgono i contagi: due i decessi nelle ultime ore - Tele_Nicosia : Coronavirus. In provincia di Enna il 16 luglio i soggetti positivi salgono ad oltre 220 - notizieoggi24 : Coronavirus nel mondo oggi 16 luglio, salgono i casi in Brasile e Europa - LiguriaOggi : Coronavirus, salgono ancora i contagi in Liguria, una vittima -