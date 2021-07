Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 17 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Belgio Italia, focolaio Covid a Roma: 91 contagiati in un pub ...di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio Focolaio Covid a Roma dopo la partita dei quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio. Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus ...

Covid Italia, 2.898 contagi e 11 morti: bollettino 16 luglio I dati, regione per regione, della Protezione Civile Sono 2.898 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 luglio, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 11 morti che portano il totale delle vittime a 127.851 ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus Umbria, i positivi attuali: dal -6 di Norcia al +4 di Perugia, la 'mappa' dei contagi Al netto dei 20 nuovi casi, 29 guariti e 0 decessi di giovedì 15 luglio, si presenta così la "mappa" di chi in questo momento è positivo al Coronavirus in Umbria. Sarà inaugurato venerdì 16 luglio all ...

Positività covid in Italia all'1,4% Le persone attualmente positive in Italia sono 42.714 (ieri 40.900); quelle in isolamento ... oggi sono stati rilevati 51.870 nuovi contagiati. L’emergenza coronavirus è tornata a colpire la Gran ...

