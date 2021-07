Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.898 nuovi positivi e 11 decessi (Di venerdì 16 luglio 2021) Coronavirus il bollettino nazionale In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 luglio 2021)ilIn merito all’emergenzain Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovorelativo alle ultime 24 ore. In … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Corriere : Il bollettino: 2.898 nuovi casi e 11 morti. Tasso di positività a 1,4% - Marlenetremb : RT @paolacars: Il tasso di positività sale all’1,4% (ieri 1,3%) con 205.602 tamponi. Aumenta il numero di regioni con zero decessi: sono 13… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: 9 casi nell'Aretino. Due ricoveri in terapia intensiva - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 16 luglio 2021: vittime e contagi - infoitinterno : Coronavirus in Italia, bollettino 16 luglio: tutti i dati aggiornati sul COVID-19 -