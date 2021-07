Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 16 luglio: 2898 nuovi casi e 11 decessi. 6 regioni con Rt sopra 1, Speranza costretto a cambiare ... (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 16 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di162021. I, ie i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

Corriere : Il bollettino: 2.898 nuovi casi e 11 morti. Tasso di positività a 1,4% - SoniaLaVera : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 luglio: 2.898 nuovi casi, i morti sono 11 - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 luglio: 2898 nuovi casi e 11 decessi. Indice di positività all’1,4 per… - Marlenetremb : RT @paolacars: Il tasso di positività sale all’1,4% (ieri 1,3%) con 205.602 tamponi. Aumenta il numero di regioni con zero decessi: sono 13… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: 9 casi nell'Aretino. Due ricoveri in terapia intensiva -