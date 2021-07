Coronavirus | il bollettino di oggi 16 luglio

(Di venerdì 16 luglio 2021)Italia,Covid di16: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaL’analisi dei dati Covid in Italia nel report illustratodal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. L’indice di contagio nazionale è in aumento, attualmente allo 0,91. Le fasce di età 10-19 anni e 20-29 anni segnano la gran parte della ricrescita, una popolazione fondamentalmente giovanile. L’età mediana alla ...

...ha completato il ciclo vaccinale EMILIA ROMAGNA - I n rialzo il numero dei contagi di... Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con ilquotidiano. I lucani guariti ...Sono 26 i nuovi contagi dain Friuli Venezia Giulia secondo i dati deldi oggi, 16 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.249 tamponi ...Sono 140 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. I test in più ...Sono 204 i contagi da coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 16 luglio 2021. I nuovi casi sono stati rilevati dall’analisi di 7.325 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno ...