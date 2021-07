Coronavirus, il bollettino del 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.898, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.281.214. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.814 unità, quindi al momento risultano positive 41.465 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, quindi 8 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.088, ovvero 1 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 39.658. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi, che portano il totale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.898, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.281.214. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.814 unità, quindi al momento risultano positive 41.465 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, quindi 8 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.088, ovvero 1 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 39.658. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi, che portano il totale ...

