Coronavirus, continua il forte aumento di contagi nel Regno Unito: oltre 51 mila casi in 24 ore (Di venerdì 16 luglio 2021) Un altro giorno drammatico per il Regno Unito sul fronte dei contagi da Coronavirus. Per la prima volta da metà gennaio sono stati superati i 50 mila nuovi positivi in 24 ore a causa della diffusione della variante Delta. Il bollettino di venerdì 16 luglio riporta infatti 51.870 nuovi casi, il numero più alto dal 15 gennaio, e 49 morti. Il dato supera quello di ieri 15 luglio quando si contavano 48.553 nuovi contagi, mentre i morti erano stati 63. Secondo le stime dell'ufficio nazionale britannico di statistica (Ons), in Inghilterra ben 577.700 persone, ovvero 1 su 95, ...

