Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 16 luglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ildelladi16. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinIl presidente Vincenzo De Luca ha fattoil punto della situazione su contagi, campagna vaccinale, Green Pass e le altre misure per il contenimento dell’epidemia nella. “Entro la prima decade di ottobre arriviamo a 4,6 milioni di doppie dosi. È l’obiettivo che ci siamo dati per raggiungere l’immunità di gregge“ ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

... Veneto (27), Lazio (24),(22). Con numeri in costante aumento da alcuni giorni. Nel mirino del ministero della Salute e del Cts attualmente c'è l'incidenza del nuovoogni ...... il valore più alto tra le 6 Regioni che superano l'1 (dopo l'Abruzzo ci sono, Liguria, ... Lo ha detto Alberto Albani, a capo della task force regionale per il, a margine dell'...Campania e Sicilia con, rispettivamente, 5,5%, 51%, 4,6%. Il dato è contenuto nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. E’ in ...La variante Delta non ha lasciato scampo ad un uomo di Boscotrecase che aveva fatto la prima dose di vaccino: il 70enne è morto.