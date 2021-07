Coronavirus | 2 898 nuovi positivi | incidenza all’1 | 4% I ricoverati sono stabili | aumentano le terapie intensive I decessi sono 11

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021) Quasi 3mila casi in 24 ore e poco meno di 10mila dall’inizio da lunedì ad oggi con un raddoppio sfiorato rispetto a lunedì-venerdì della scorsa settimana. E per la prima volta dopo mesi, icon sintomi non calano più rispetto al giorno precedente mentre lefanno segnare un segno più. L’allerta dell’Istituto superiore di sanità inizia a riflettersi nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Negli stessi momenti in cui il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro spiegava il quadro attuale, sottolineando che anche l’indice Rt ospedaliero è in rialzo, i dati giornalieri ...