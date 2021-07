Contagi raddoppiati in un solo giorno Ormai si sfiorano i 250mila da inizio pandemia (Di venerdì 16 luglio 2021) La variante Delta comincia ad avere un impatto forte anche in Toscana, dove dopo settimane di dati in calo si registra una risalita significativa dei Contagi. Sono praticamente raddoppiati nella ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 luglio 2021) La variante Delta comincia ad avere un impatto forte anche in Toscana, dove dopo settimane di dati in calo si registra una risalita significativa dei. Sono praticamentenella ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi raddoppiati Contagi raddoppiati in un solo giorno Ormai si sfiorano i 250mila da inizio pandemia La variante Delta comincia ad avere un impatto forte anche in Toscana, dove dopo settimane di dati in calo si registra una risalita significativa dei contagi. Sono praticamente raddoppiati nella regione, ieri, i nuovi positivi rispetto al giorno precedente, diventando 173 contro i dati di mercoledì che segnalavano 91 soggetti. Un problema che, ...

Coronavirus, Sebastiani(Cnr): quadruplo contagi rispetto a 1 anno fa. Raddoppiati ingressi intensive L'attuale percentuale di positivi ai test molecolari, pari al 2%, è quadrupla rispetto a quella rilevata a metà luglio 2020, quando era dello 0,5%. Sempre rispetto a un anno fa è invece confrontabile ...

Coronavirus, contagi raddoppiati in 15 giorni in Sicilia e cresciuti i ricoveri. No di Musumeci e dei virolog Giornale di Sicilia Sicilia, raddoppiati i casi in 15 giorni: zona gialla? Musumeci si oppone Negli ultimi 15 giorni, vale a dire dal 30 giugno quando la Sicilia è passata in fascia bianca, i casi di Coronavirus sono raddoppiati. Non soltanto i positivi in un giorno, passati a circa 150, ma an ...

