Confindustria | a Roma la presentazione del rapporto “Esportare la dolce vita 2021”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il Centro Studi(CSC) vi inal convegno didella– Bello e ben fatto: il potenziale del made in Italy nel panorama internazionale che cambia” giunto alla sua undicesima edizione. L’evento avrà luogo il 20 luglio alle ore 10.30 sia in presenza, presso la sede di(Viale dell’Astronomia, 30) sia in diretta streaming su www..it (è necessaria l’iscrizione). La partecipazione in presenza è al completo per limitazioni nella capienza della sala, è possibile ...