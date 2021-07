Concorso Polizia Penitenziaria, bando per 120 allievi commissari: come partecipare (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Ministero della Giustizia ha indetto un Concorso per 120 posti di allievi commissari della Polizia Penitenziaria. La selezione, per soli esami, è aperta ai cittadini italiani in possesso di laurea e di tutti i requisiti richiesti dal bando. I vincitori saranno ammessi ai corsi di formazione di durata biennale presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, finalizzati all’immissione nella carriera di commissari nella Polizia Penitenziaria. Il termine per inviare la domanda di ammissione scade il 12 agosto 2021. Ecco il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Ministero della Giustizia ha indetto unper 120 posti didella. La selezione, per soli esami, è aperta ai cittadini italiani in possesso di laurea e di tutti i requisiti richiesti dal. I vincitori saranno ammessi ai corsi di formazione di durata biennale presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, finalizzati all’immissione nella carriera dinella. Il termine per inviare la domanda di ammissione scade il 12 agosto 2021. Ecco il ...

