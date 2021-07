Concorso Polizia di Stato riservato ai militari per 1227 posti: requisiti, domanda, prove (Di venerdì 16 luglio 2021) È online il bando di Concorso per 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 luglio 2021. Sarà possibile fare domanda dalle 00.00 del 17 luglio alle ore 23.59 del 16 agosto 2021. Dei posti messi a Concorso, 12 sono riservati ai volontari delle Forze Armate in possesso dell’atteStato di bilinguismo, di livello ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 luglio 2021) È online il bando diperallievi agenti delladiai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della– Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 luglio 2021. Sarà possibile faredalle 00.00 del 17 luglio alle ore 23.59 del 16 agosto 2021. Deimessi a, 12 sono riservati ai volontari delle Forze Armate in possesso dell’attedi bilinguismo, di livello ...

QdSit : 'L'aumento di 200 poliziotti penitenziari in Sicilia, è il primo passo verso con la totale copertura delle vacanze… - TerrinoniL : Concorso Polizia Penitenziaria, bando per laureati: stipendio da 26 mila euro - Dome689 : RT @Open_gol: Nuovo concorso pubblico: si cercano 120 allievi commissari nella Polizia penitenziaria. Ecco la guida (aggiornata) di Open co… - infoitinterno : Concorso Polizia Penitenziaria, bando per laureati: stipendio da 26 mila euro - Open_gol : Nuovo concorso pubblico: si cercano 120 allievi commissari nella Polizia penitenziaria. Ecco la guida (aggiornata)… -