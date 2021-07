Con Sms Engineering i cosplayers diventano star del marketing: nomination agli European Excellence Awards 2021 (Di venerdì 16 luglio 2021) La Sms Engineering è in nomination agli European Excellence Awards dopo quella ottenuta ai Digital Communication Awards 2021 per la campagna di marketing “cosplayer4business”. Sms Engineering gareggia agli Ee nella categoria “migliore campagna di marketing italiana in Europa” dove nel 2020 è arrivata in Finale. L’azienda nel 2020 ha avuto tre nomination internazionali per le proprie campagne di marketing. Ai Digital Excellence ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) La Smsè indopo quella ottenuta ai Digital Communicationper la campagna di“cosplayer4business”. SmsgareggiaEe nella categoria “migliore campagna diitaliana in Europa” dove nel 2020 è arrivata in Finale. L’azienda nel 2020 ha avuto treinternazionali per le proprie campagne di. Ai Digital...

