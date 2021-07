Con Reca verso lo Spezia la musica non cambia: l’Atalanta ha bisogno di un vice Gosens (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli esterni sono per l’Atalanta sono paragonabili ai casoncelli a pranzo per qualsiasi bergamasco: non è possibile farne a meno. Le ali nerazzurre hanno portato grandissime soddisfazioni e risultati negli ultimi 5 anni “Gasperiniani”, dando un grande contributo alla crescita della Dea. Considerando la probabile permanenza di Gosens, Maehle e Hateboer (al di là dell’interessamento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Spezia-Atalanta, nove aquilotti out, doppio recupero per Gasperini Probabili formazioni Atalanta – Hellas Verona, 9^ giornata Serie A ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli esterni sono persono paragonabili ai casoncelli a pranzo per qualsiasi bergamasco: non è possibile farne a meno. Le ali nerazzurre hanno portato grandissime soddisfazioni e risultati negli ultimi 5 anni “Gasperiniani”, dando un grande contributo alla crescita della Dea. Considerando la probabile permanenza di, Maehle e Hateboer (al di là dell’interessamento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Atalanta, nove aquilotti out, doppio recupero per Gasperini Probabili formazioni Atalanta – Hellas Verona, 9^ giornata Serie A ...

